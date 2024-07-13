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        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü

        Hatay'ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:29
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        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
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        Hatay'ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

        Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın bir traktöre sıçradı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde de zeytinlikte çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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