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        Hatay'da yemekhaneye giren yılanı itfaiye ekibi çıkarttı

        Hatay'ın Defne ilçesinde yemekhaneye giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:21
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        Hatay'da yemekhaneye giren yılanı itfaiye ekibi çıkarttı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde yemekhaneye giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.

        Koçören Mahallesi'ndeki yemekhanede yılan gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekibin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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