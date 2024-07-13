Hatay'da yemekhaneye giren yılanı itfaiye ekibi çıkarttı
Hatay'ın Defne ilçesinde yemekhaneye giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde yemekhaneye giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Koçören Mahallesi'ndeki yemekhanede yılan gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya salındı.
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