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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:46
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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Avcılarsuyu ve Haymaseki mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 helikopter, 2 söndürme uçağı ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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