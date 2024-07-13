İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu

Karaloğlu, beraberindeki Vali Mustafa Masatlı, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve diğer ilgililerle Halilbey Mahallesi'nde yapımı süren konutları inceledi, hazırlanan örnek daireyi gezdi.

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