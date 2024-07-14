Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde park halindeki 34 FKM 031 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Otomobilden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Finalde ilk düdük geldi!
        Finalde ilk düdük geldi!
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Hatay'da denizde Türk bayrağı açıldı
        Hatay'da denizde Türk bayrağı açıldı
        Eşinin ekmek fırınını devralan Gülcan usta, ateşin başına kızları ve yeğeni...
        Eşinin ekmek fırınını devralan Gülcan usta, ateşin başına kızları ve yeğeni...
        Hatay'da denize giren genç kayboldu
        Hatay'da denize giren genç kayboldu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu
        Hatay'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)
        Hatay'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)
        Hatay'da yemekhaneye giren yılanı itfaiye ekibi çıkarttı
        Hatay'da yemekhaneye giren yılanı itfaiye ekibi çıkarttı