Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde park halindeki 34 FKM 031 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobilden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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