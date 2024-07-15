Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Karacami Mahallesi'nde, akraba oldukları öğrenilen 3 şahıs arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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