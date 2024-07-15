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        Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 01:20 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:20
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        Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Karacami Mahallesi'nde, akraba oldukları öğrenilen 3 şahıs arasında tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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