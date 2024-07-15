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        Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:01
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        Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Çevlik sahilinde dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Bahadır Çalışır'ın (24), Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı.

        Gencin cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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