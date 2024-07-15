Hatay'ın 5 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

Ekipler, Erzin ilçesindeki anız yangını ile Altınözü'nde çöplük, Kumlu'da da otluk alanda çıkan yangınları söndürdü.

Defne ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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