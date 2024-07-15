Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pirireis Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Hatay'da denizde kaybolan Bahadır'ın cansız bedeni bulundu
        Hatay'da denizde kaybolan Bahadır'ın cansız bedeni bulundu
        Hatay'ın 5 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'ın 5 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        Sahipsiz köpeğin neden olduğu kazada ölen gencin ailesinin acısı dinmiyor
        Sahipsiz köpeğin neden olduğu kazada ölen gencin ailesinin acısı dinmiyor
        Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü