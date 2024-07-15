Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pirireis Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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