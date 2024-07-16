Hatay'da trafik kazasının ardından çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AEG 647 plakalı otomobil, Muhlisali'nde kaldırıma çıktı.

Kazada hasar oluşan otomobilden inen hafif yaralı üç şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle çevredeki vatandaşlarla tartıştı.

Diğer araçlara da zarar veren 3 kişi, çıkan arbedeye müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza yapan otomobil daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.