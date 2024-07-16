Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da trafik kazasının ardından çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı

        Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan arbedeye polis müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 03:18 Güncelleme: 16.07.2024 - 03:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da trafik kazasının ardından çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan arbedeye polis müdahale etti.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AEG 647 plakalı otomobil, Muhlisali'nde kaldırıma çıktı.

        Kazada hasar oluşan otomobilden inen hafif yaralı üç şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle çevredeki vatandaşlarla tartıştı.

        Diğer araçlara da zarar veren 3 kişi, çıkan arbedeye müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza yapan otomobil daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Hataylılar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tuttu
        Hataylılar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tuttu
        Payas'ta trafo patlaması sonucu fabrika yandı; 6 kişi yaralandı
        Payas'ta trafo patlaması sonucu fabrika yandı; 6 kişi yaralandı
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da denizde kaybolan Bahadır'ın cansız bedeni bulundu
        Hatay'da denizde kaybolan Bahadır'ın cansız bedeni bulundu
        Hatay'ın 5 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'ın 5 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı