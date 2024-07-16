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        Hatay'da çıkan fabrika yangını söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde, demir fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 08:59 Güncelleme: 16.07.2024 - 08:59
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        Hatay'da çıkan fabrika yangını söndürüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde, demir fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika personelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen 5 işçi ve 1 itfaiye personeline olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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