Hatay'da çıkan fabrika yangını söndürüldü

Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika personelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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