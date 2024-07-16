Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tayfun Kurnaz (30) idaresindeki motosiklet, Kuzuculu Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Kurnaz, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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