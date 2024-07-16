Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Tayfun Kurnaz (30) idaresindeki motosiklet, Kuzuculu Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

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