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        Hatay'daki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:01 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:01
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        Hatay'daki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki 31 P 7729 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada, sürücü ile yanında bulunan E.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        E.Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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