Hatay'daki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 31 P 7729 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan E.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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