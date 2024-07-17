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        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:45 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:45
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        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, bazıları aracın bagajında bulunan toplam 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.E'yi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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