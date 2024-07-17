Hatay Dikmece'deki 10 bin 335 deprem konutunun inşası sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından mahallede yapımına başlanan konutları, iki bölge ve 7 etap halinde yükseliyor.

Bazı kısımlarında iş bitirme oranının yüzde 50'lere ulaştığı deprem konutları, çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

- "Çalışmalarına başlanan konut sayımız 47 bin 142"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz." sözünden ilham alarak 24 saat sahada çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Depremin en fazla etkilediği Hatay'da yaklaşık 22 bin iş yeri, 857'den fazla ahır, 157 binin üzerinde de konut olmak üzere yaklaşık 180 bin hak sahipliğini onayladıklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde ilimizde şu an itibarıyla 180 binden fazla bağımsız bölümün inşası planlandı ve büyük bir kısmında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlimizin yeniden imarı 4 şekilde devam etmektedir. Bunlardan biri de TOKİ marifetiyle yapımı devam eden kentsel afet konutlarıdır. TOKİ koordinasyonunda kentsel afet konutu olarak 46 bin 482'si bizzat devletimizce, 660'ı da bağışçılar tarafından olmak üzere yapım çalışmalarına başlanan konut sayımız toplam 47 bin 142'dir."