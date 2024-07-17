Altınözü'nde vatandaşlara aşure ikram edildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Altınözü Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla semt pazarının girişinde stant kuruldu.
İlçe Müftüsü Yahya Okşar'ın okuduğu duanın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Sert ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı da katıldı.
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