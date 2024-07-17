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        Altınözü'nde vatandaşlara aşure ikram edildi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:34
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        Altınözü'nde vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Altınözü Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla semt pazarının girişinde stant kuruldu.

        İlçe Müftüsü Yahya Okşar'ın okuduğu duanın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Sert ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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