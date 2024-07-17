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        Hatay'da devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:39
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        Hatay'da devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli yaralandı.

        İçinde hasta bulunmayan ambulans, Ocaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sağlık personeli E.S. ve E.Ç, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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