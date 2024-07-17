Hatay'da kaçan angus iğneyle sakinleştirilerek yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçan angus, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçan angus, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
İskenderun-Payas Otoyolu Denizciler Mahallesi mevkisinde, angus cinsi büyükbaş hayvan tırdan kaçtı.
Bölgeye gelen ekipler angusu havalı tüfekle atılan uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek yakaladı.
Angus vinç yardımıyla yeniden tıra konuldu.
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