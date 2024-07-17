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        Hatay'da kaçan angus iğneyle sakinleştirilerek yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçan angus, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:41
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        Hatay'da kaçan angus iğneyle sakinleştirilerek yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçan angus, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

        İskenderun-Payas Otoyolu Denizciler Mahallesi mevkisinde, angus cinsi büyükbaş hayvan tırdan kaçtı.

        Bölgeye gelen ekipler angusu havalı tüfekle atılan uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek yakaladı.

        Angus vinç yardımıyla yeniden tıra konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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