Hatay'da markete ayakkabılarını çıkarıp giren şantiye işçisi kameraya yansıdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin markete ayakkabılarını çıkarıp girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şantiyede işçi olduğu öğrenilen bir kişi, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki markete geldi.

Marketin kapısında ayakkabılarını çıkaran işçi, çoraplarıyla içeriye girdi.

Market sahibi Ahmet Pembe'nin, "çıkartmanıza gerek yok" demesine rağmen, ayakkabılarının kirli olduğunu belirten işçi, alışverişini bu şekilde yaptı.

O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.