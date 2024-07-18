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        Hatay'da markete ayakkabılarını çıkarıp giren şantiye işçisi kameraya yansıdı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin markete ayakkabılarını çıkarıp girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:54
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        Hatay'da markete ayakkabılarını çıkarıp giren şantiye işçisi kameraya yansıdı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin markete ayakkabılarını çıkarıp girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şantiyede işçi olduğu öğrenilen bir kişi, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki markete geldi.

        Marketin kapısında ayakkabılarını çıkaran işçi, çoraplarıyla içeriye girdi.

        Market sahibi Ahmet Pembe'nin, "çıkartmanıza gerek yok" demesine rağmen, ayakkabılarının kirli olduğunu belirten işçi, alışverişini bu şekilde yaptı.

        O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Market sahibi Pembe, gazetecilere, müşterisinin çoraplarıyla markete girip alışveriş yaptığını anlatarak, "Çıkartma dememe rağmen maalesef çıkarttı. 3 kişi gelmişlerdi, arkadaşlarının geçmesine izin vermedi. Düşüncesi bizi duygulandırdı." dedi.

        Pembe, sosyal medyasında paylaştığı o anlara ilişkin görüntülerin çok sayıda beğeni ve yorum aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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