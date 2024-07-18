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        Hatay'da aranan 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:56
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        Hatay'da aranan 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan M.E.H. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D, M.B, ve R.E. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.H. tutuklandı, 3 hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Ayrıca çalışmalarda yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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