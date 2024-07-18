Antakya'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Antakya Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla Kuzeytepe Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda stant kuruldu.
Standı ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, esnafa ve vatandaşa aşure ikramında bulundu.
Etkinliğe, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.
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