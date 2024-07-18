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        Antakya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:06
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        Antakya'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Antakya Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla Kuzeytepe Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda stant kuruldu.

        Standı ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, esnafa ve vatandaşa aşure ikramında bulundu.

        Etkinliğe, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

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