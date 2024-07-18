Antakya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Standı ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, esnafa ve vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.