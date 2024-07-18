Hatay Büyükşehir Belediyesinden anız ve bahçe yangınlarına karşı uyarı

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte son 2 ayda 409'u anız, 140'ı bahçe yangını olmak üzere 549 yangına müdahale edildiği belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların anız ve bahçe yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

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