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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden anız ve bahçe yangınlarına karşı uyarı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların anız ve bahçe yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:30
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden anız ve bahçe yangınlarına karşı uyarı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların anız ve bahçe yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kentte son 2 ayda 409'u anız, 140'ı bahçe yangını olmak üzere 549 yangına müdahale edildiği belirtildi.

        Bahçe ve tarlalarda ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması gerektiği ifade edilen açıklamada, kontrolden çıkan yangınların ormanlık alanlara sıçradığı anlatıldı.

        Alevlerin canlılara ve toprak zenginliğine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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