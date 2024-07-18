Hatay Büyükşehir Belediyesinden anız ve bahçe yangınlarına karşı uyarı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların anız ve bahçe yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların anız ve bahçe yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentte son 2 ayda 409'u anız, 140'ı bahçe yangını olmak üzere 549 yangına müdahale edildiği belirtildi.
Bahçe ve tarlalarda ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması gerektiği ifade edilen açıklamada, kontrolden çıkan yangınların ormanlık alanlara sıçradığı anlatıldı.
Alevlerin canlılara ve toprak zenginliğine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi istendi.
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