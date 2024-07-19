Hatay'da dilencilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
Hatay'da çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları belirlenen 15 kişi yakalandı.
Hatay'da çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları belirlenen 15 kişi yakalandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları tespit edilen çoğunluğu yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı.
Cezai işlem uygulanarak topladıkları paralara el konulan dilenciler il dışına gönderildi.
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