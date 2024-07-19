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        Hatay'da dilencilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

        Hatay'da çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları belirlenen 15 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:00
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        Hatay'da dilencilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
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        Hatay'da çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları belirlenen 15 kişi yakalandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları tespit edilen çoğunluğu yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı.

        Cezai işlem uygulanarak topladıkları paralara el konulan dilenciler il dışına gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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