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        Hatay'da depremlerde hasar gören hastanenin yıkım çalışmalarına başlandı

        Depremlerde hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkım çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:55
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        Hatay'da depremlerde hasar gören hastanenin yıkım çalışmalarına başlandı
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        Depremlerde hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkım çalışmalarına başlandı.

        Merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde 2017 yılında sağlık hizmetlerine başlayan hastane, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak kullanılamaz duruma geldi.

        Depremlerin ardından afetzedelere bir süre hastane bahçesinde konteynerden oluşan sahra hastanesinde hizmet verildi.

        Şirince Mahallesi'nde kurulan 20 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının geçen ay hizmete girmesinin ardından depremlerde hasar alan hastanenin yıkım çalışmalarına başlandı.

        Çevresinde güvenlik önlemi alınan hastanede ekipler, ilk olarak söküm çalışması gerçekleştiriyor.

        Çalışmalarının tamamlanmasının ardından depremlerde hasar gören hastane binasının yıkımı yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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