Hatay'da Kur'an kursu öğrencilerine etkinlik düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere etkinlik düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere etkinlik düzenlendi.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince yürütülen proje kapsamında, Nursan Merkez Camisi'nde etkinlik gerçekleştirildi.
Programda, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, kursa katılan 70 öğrenciyle spor parkuru, okçuluk ve ip atlama etkinlikleri yaptı.
Gönüllü gençlerden Talha Başar, AA muhabirine, öğrencilerle güzel ve eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi.
Etkinlik sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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