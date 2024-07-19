Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Hatay Valisi Masatlı'yı ziyaret etti
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.
Vali Masatlı, Yargıtay Başkanı Kerkez'i geçici valilik binasındaki makamında ağırladı.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Kerkez, Vali Masatlı ile basına kapalı görüştü.
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