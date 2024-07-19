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        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:58 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:58
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        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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