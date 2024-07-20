Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç'tan motosiklet sürücülerine kask uyarısı
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Amaç, açıklamasında, ilçede 5 günde 2 kişinin motosiklet kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı.
Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirten Amaç, "Kazaları önlemenin yolu trafik kurallarına uymaktır. Hızlı gitmeyin ve lütfen kask takın." ifadesini kullandı.
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