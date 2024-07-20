Hatay'da dilencilik yapan 5 kişiye para cezası verildi
Hatay'da dilencilik yaptıkları belirlenen 5 kişiye para cezası uygulandı.
Hatay'da dilencilik yaptıkları belirlenen 5 kişiye para cezası uygulandı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde dilencilik yapan 5 kişi yakalandı.
Ekipler, bu kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verdi.
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