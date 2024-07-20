Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da dilencilik yapan 5 kişiye para cezası verildi

        Hatay'da dilencilik yaptıkları belirlenen 5 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da dilencilik yapan 5 kişiye para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da dilencilik yaptıkları belirlenen 5 kişiye para cezası uygulandı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde dilencilik yapan 5 kişi yakalandı.

        Ekipler, bu kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?

        Benzer Haberler

        Hatay'da bir araya gelen sanayicilerden, mücbir sebep halinin uzatılması ta...
        Hatay'da bir araya gelen sanayicilerden, mücbir sebep halinin uzatılması ta...
        Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç'tan motosiklet sürücülerine kask uyar...
        Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç'tan motosiklet sürücülerine kask uyar...
        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Hatay Valisi Masatlı'yı ziyaret etti
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Hatay Valisi Masatlı'yı ziyaret etti
        Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da Kur'an kursu öğrencilerine etkinlik düzenlendi
        Hatay'da Kur'an kursu öğrencilerine etkinlik düzenlendi