Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişi yaralandı.
Belen-İskenderun kara yolu İssume Mahallesi'nde A.Z'nin kullandığı 07 MET 42 plakalı otomobil, plakası olmayan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen motosiklete çarptı.
Kazada motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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