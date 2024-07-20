Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari Mustafa Ç'yi (29), Şekere Mahallesi'nde yakaladı.

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