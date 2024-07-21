Hatay'da çekiciyle götürülen otomobilde 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeğiyle yaptıkları incelemede otomobilin bagajına gizlenmiş 8 kilo 865 gram esrar bulan ekipler, şüpheliler M.B. ve F.K'yi gözaltına aldı.

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