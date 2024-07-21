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        Hatay'da çekiciyle götürülen otomobilde 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çekiciye yüklenen otomobilin bagajında 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:19
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        Hatay'da çekiciyle götürülen otomobilde 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çekiciye yüklenen otomobilin bagajında 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinde otomobil bulunan bir çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yaptıkları incelemede otomobilin bagajına gizlenmiş 8 kilo 865 gram esrar bulan ekipler, şüpheliler M.B. ve F.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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