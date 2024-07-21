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        Hatay'da havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:28
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        Hatay'da havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazide tabanca ve tüfeklerle ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 5 kişinin kimliğini belirledi.

        Gözaltına alınan zanlılar İ.K, S.B.K, A.O, B.İ. ve H.G'nin adreslerinde ruhsatsız 5 tabanca ve 2 tüfek ile 28 kartuş ve 48 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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