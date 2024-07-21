Hatay'da havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan zanlılar İ.K, S.B.K, A.O, B.İ. ve H.G'nin adreslerinde ruhsatsız 5 tabanca ve 2 tüfek ile 28 kartuş ve 48 fişek ele geçirildi.

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