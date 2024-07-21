LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Hatay'daki hasta çocuklar ve ailelerine yardım

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) hayata geçirilen "İyilik Tırı", Hatay'daki kanser hastası çocuklar ile ailelerine yardım malzemesi ulaştırdı.

Defne ilçesinde özel bir okulun bahçesinde konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri ekipler tarafından ailelere takdim edildi.

Burada düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar oyunlar oynadı, palyaço eşliğinde eğlendi.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentleri gezen "İyilik Tırı"nın, Hatay'ın ardından yarın Kahramanmaraş'a gideceğini söyledi.