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        LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Hatay'daki hasta çocuklar ve ailelerine yardım

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) hayata geçirilen "İyilik Tırı", Hatay'daki kanser hastası çocuklar ile ailelerine yardım malzemesi ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:37
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        LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Hatay'daki hasta çocuklar ve ailelerine yardım
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        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) hayata geçirilen "İyilik Tırı", Hatay'daki kanser hastası çocuklar ile ailelerine yardım malzemesi ulaştırdı.

        Defne ilçesinde özel bir okulun bahçesinde konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri ekipler tarafından ailelere takdim edildi.

        Burada düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar oyunlar oynadı, palyaço eşliğinde eğlendi.

        LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentleri gezen "İyilik Tırı"nın, Hatay'ın ardından yarın Kahramanmaraş'a gideceğini söyledi.

        Lösemili çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Özgüven, "Ailelere yardımlarımızı iletirken çocuklarımız için de güzel ve eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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