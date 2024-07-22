Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kaynak ustası kadın, atölye kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor

        EREN BOZKURT - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir akaryakıt şirketinde kaynakçı olarak görev yapan 27 yaşındaki Feyzanur Türkoğlu, kendi atölyesini açarak kadın meslektaşlarının sayısını arttırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaynak ustası kadın, atölye kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EREN BOZKURT - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir akaryakıt şirketinde kaynakçı olarak görev yapan 27 yaşındaki Feyzanur Türkoğlu, kendi atölyesini açarak kadın meslektaşlarının sayısını arttırmak istiyor.

        Daha önce şantiyelerde acil tıp teknisyeni ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Türkoğlu, şefinin tavsiyesiyle kaynakçılık kursuna katılarak sertifika aldı.

        Türkoğlu, bir süre sonra İskenderun Petrol Ofisi Termal Müdürlüğüne hizmet sağlayan bir şirketten, kadın istihdamına yönelik proje kapsamında iş teklifi aldı.

        İş teklifini kabul ederek kaynakçılık eğitimine alınan Türkoğlu, kısa sürede atölyede işe başladı.

        Yaklaşık 100 erkekle çalışan Türkoğlu, kendi atölyesini kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor.

        - "Türkiye'de çok fazla kadın kaynakçı yok"

        Feyzanur Türkoğlu, AA muhabirine, daha önce iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı şirkette şefinin "Bir işi temelinden öğrenmezsen güvenlik önlemini alamazsın." tavsiyesi üzerine kaynakçılık sertifikası aldığını söyledi.

        Daha sonra İskenderun Petrol Ofisi Termal Müdürlüğüne hizmet sağlayan Fener Mekanik şirketinin başlattığı proje kapsamında iş teklifi aldığını belirten Türkoğlu, "Türkiye'de çok fazla kadın kaynakçı yok. Bunu arttırmak istediklerini belirttiler. Bana 'Kaynakçılık yapar mısın?' dediler. Ben de kabul ettim." dedi.

        Şirkette kaynakçılık yapan tek kadın olduğunu anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

        "Kaynakçılık bana göre örgü örmek gibi. Bilek hassasiyeti ve ince işçilik gerektirdiği için kadınların daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de kadın kaynakçı az. İşin zorlukları var, erkek işi gibi görünüyor ama her işin zorluğu var."

        Türkoğlu, severek yaptığı kaynakçılıkta kendini geliştirebilmek için çok çalıştığını dile getirdi.

        - "Hedefim kadın kaynakçı yetiştirmek"

        Kaynakçılıkla ilgili en büyük hayalinin kendi atölyesini kurmak olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

        "Yurt dışında çok fazla kadın kaynakçı görüyoruz ama ülkemizde az. Kaynakçılıkta kadın çalışana çok fırsat verilmiyor. Ben uzun süredir istiyordum. Sadece imkan verilmiyordu. Firmam bana bu imkanı sağladı, ben de bu imkanı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Hedefim kaynak atölyesi kurup, kadın kaynakçı yetiştirmek. Türkiye'de kadın kaynakçıların önünü açmak istiyorum. Beni destekleyen çok fazla kadın var. Bana kaynakçılık yapmak istediğini söyleyen çok sayıda kadın oldu. Ben bunun önünü de yavaş yavaş açıyorum. Bazı firmalar tanıdığım başka kadın kaynakçı olup olmadığını bana soruyor. Ben de elimden geldiği kadar yönlendirmeye çalışıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden her gün yanıyor?
        Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden her gün yanıyor?
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Kağıthane'de sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
        Kağıthane'de sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
        6 Şubat'ta, Said Bey Sitesi'nde 44 kişi ölmüştü! İşte binanın yıkılma nedeni!
        6 Şubat'ta, Said Bey Sitesi'nde 44 kişi ölmüştü! İşte binanın yıkılma nedeni!
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Calamity Demet
        Calamity Demet
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Hatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Hatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek
        Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek
        Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Hatay'daki hasta çocuklar ve ailelerine yardı...
        LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Hatay'daki hasta çocuklar ve ailelerine yardı...