Hatay Valisi Masatlı, İskenderun'da yapımı süren deprem konutlarını inceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı süren 2 bin 593 konutun şantiye alanını ziyaret etti.
Düğünyurdu Mahallesi'nde örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İskenderun'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut yapımı başlatılmıştı.
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