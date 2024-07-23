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        Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:21 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:21
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        Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fevzi A'yı (63) Şekere Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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