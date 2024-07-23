Depremde zarar gören "Hatay Devleti"nin simge yapıları 2025'te hizmete girecek

LALE KÖKLÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı tarihi valilik binası ile o dönemde meclis binası olarak kullanılan yapının, Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümünde hizmete alınması hedefleniyor.

Tarihi valilik binası ile Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927'de inşa edilen ve Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren yapıdaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şehrin simge yapıları arasında yer alan ve dönemin siyasetini şekillendirmiş Hatay Devleti'nin ilk meclis binası ile Hatay'ın ana vatana katılmasının oylandığı tarihi valilik binasının da kentin zenginliklerinden olduğuna dikkati çeken Masatlı, şöyle konuştu:

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'ın kültürel miras varlıkları bakımından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Tarihte önemli yere sahip her iki yapının 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar görmesinin ardından kültür molozlarından ayrıştırma işlemleri ve sökümleri gerçekleştirildi.

"Bu iki miras binamız da sadece mülki idare merkezi olmanın ötesinde şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal dokusunun yansıtılması bakımından da önem arz etmektedir. Hatay meclis binamız, dönemin önemli izlerini taşıması hasebiyle kent hafızasında çok önemli yere sahip. Bu bakımdan Hatay'ın kent simgesi özelliğini de taşır. Üzülerek söylüyorum ki; Hatay'ımızın tarihi ve kültürel hafızası için büyük bir değere haiz bu iki yapımız da 6 Şubat ve devamındaki depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi."

Vali Masatlı, depremin ardından şehir için önemli tarihi anıt binaların da ayağa kaldırılması amacıyla çalışma yapıldığını aktararak, bu kapsamda, tarihte büyük öneme sahip her iki yapının inşası için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

"Bugün gelinen aşamada 23 Temmuz'un 85'inci yıl dönümünde her iki tarihi yapımızın da küllerinden yeniden doğduğunu görüyoruz." diyen Masatlı, şunları kaydetti:

"24 saat esaslı çalışmalarımız devam etmekte. Ana vatanımıza katılışımızın 86'ncı yıl dönümünde bu iki yapımızın da eskisinden daha güçlü temellerle, yeniden inşa edilmiş şekilde şehrimize kazandırılmasını arzuluyoruz. Bütün çalışmalarımızda bu zamana odaklanmış durumdayız."