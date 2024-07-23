Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kapsamında panel düzenlendi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) ev sahipliğinde, kentin ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kapsamında panel yapıldı.

Üniversitenin, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğinde organize ettiği panel, HMKÜ Ziraat Fakültesinin konferans salonunda düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, etkinlikte, Hatay'ın barış ve hoşgörünün sembolü olduğunu söyledi.

Kentin asıl kimliğini ve ruhunu, 23 Temmuz 1939'da ana vatana katılmasıyla bulduğunu dile getiren Masatlı, "O tarihten bugüne kadim şehrimizin semalarında ay yıldızlı şanlı bayrağımız dalgalanmaktadır ve sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir." dedi.