Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'ın 3 ilçesindeki otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın 3 ilçesindeki otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerindeki otluk alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.
Alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi.
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