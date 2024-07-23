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        Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

        Hatay'ın 3 ilçesindeki otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:02
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        Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
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        Hatay'ın 3 ilçesindeki otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerindeki otluk alanlarda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

        Alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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