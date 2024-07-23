Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlanıyor

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında üç semavi din ve 6 mezhepten kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.

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