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        Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlanıyor

        Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında üç semavi din ve 6 mezhepten kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:15 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:15
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        Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlanıyor
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        Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında üç semavi din ve 6 mezhepten kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.

        Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Antakya ilçesinde bulunan EXPO Kisecik Amfi Alanında konser verdi.

        Şef Yılmaz Özfırat, yönetiminde koroyu dinleyen vatandaşlar seslendirilen şarkılara eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem saatin de sahneye yansıtıldığı konserde vatandaşlar koroyu ayakta alkışladı.

        Konserde ayrıca Hatay Ortaokul öğrencilerinden oluşan Yeniden Doğuş Korosu'da şarkılarını seslendirdi.

        Konsere Vali Mustafa Masatlı, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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