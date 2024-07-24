Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı gazetecilerle buluştu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 23:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Masatlı, Defne ilçesinde bir restoranda gerçekleşen etkinlikte, toplumun tarafsız ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan gazetecilerin bayramını en içten duygularla kutladığını söyledi.

        Toplum vicdanına tercüman olan basın emekçilerinin önemli görev yaptığını ifade eden Masatlı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Basın milletimizin müşterek sesidir' sizler de bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorsunuz." dedi.

        Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremler ve sonrasında Hatay'da yapılan çalışmalardan bahsederek, en çok ihtiyaç olan şeyin birlik, beraberlik, dayanışma, moral, motivasyon, sabır ve sükunet olduğunu belirtti.

        Depremzede hak sahiplerine 2025 yılının sonuna kadar konutlarını teslim edeceklerini vurgulayan Masatlı, "Buranın her bakımdan iyi bir şekilde yaşanılması için sosyal, sağlık, eğitim tesislerimiz kültürel alanlarımızın restorasyonu da dahil bunların tamamı için gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyoruz." dedi.

        Masatlı, depremde hasar alan kayıtsız tespit etmiş oldukları binalarla birlikte 83 bin 323 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        - Hak sahipleri konutlarına kavuşacak

        Orta hasarlı binalarla ilgili işlemlere de başladıklarını aktaran Vali Masatlı, şöyle devam etti:

        "Başta rezerv alanları olmak üzere orta hasarlı binalara ruhsat alamayan, karot testinde sağlam çıkmayan binaları da yıkıp onları da hak sahibi yapacağız. Bu arada ağır hasarlı, evi yıkılmış gibi onları da hak sahibi yapacağız. Bizim şu an itibariyle hak sahipliği sayımızda 179 bin 770'tir. 206 konteyner kentimiz var. 76 bin 388'de konteynerimiz var. Yaklaşık burada 227 binden fazla insan yaşıyor. 34 bin civarı Esen kart var. Prefabrik çarşılarımızda 6 bin 180 iş yerine ulaştık. Bu arada biz sokaklarda su çalışmaları da yapmıştık. 1576 sokakta da su onarım çalışmasını tamamlamış olduk. Şu an itibariyle 316 bin haneye de değişik şekillerde yardım ettik."

        Masatlı, il genelinde toplamda 180 bin konut, ticarethane ve ofis yapımının planlandığını ve şu ana kadar inşaatı devam eden, ihalesi bitmiş ve yer teslimi yapılmış sayının ise 149 bin 639 olduğunu söyledi.

        Masatlı, şimdiye kadar 10 bin 889 konutun da yapımının tamamladığını belirtti.

        Depremlerin ardından kentte sağlık alanında da çalışmalar yapıldığı anlatan Vali Masatlı, Acil Durum hastanelerinin yapımının sürdüğünü dile getirdi.

        6 Şubat 2023 yılından bugüne kadar 99 okulun açılışını yaptıklarını ifade eden Masatlı, eğitim alanında çalışmaların devam ettiğini ve 158 okulun da inşaatının sürdüğünü kaydetti.

        Depremde Hatay Havalimanı pistinin hasar aldığını da hatırlatan Masatlı, yapılan çalışmalarla 2025 yılı sonunda havalimanının yeni piste kavuşacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Hatayspor dar alanda çalıştı
        Hatayspor dar alanda çalıştı
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk basın mensuplarıyla buluştu
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk basın mensuplarıyla buluştu
        Hatay'da ilçeleri bağlayacak otoyol projesinde çalışmalar sürüyor
        Hatay'da ilçeleri bağlayacak otoyol projesinde çalışmalar sürüyor
        Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 85'inci yıl konseri
        Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 85'inci yıl konseri
        Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlanıyor
        Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlanıyor
        Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü