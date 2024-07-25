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        Hatay'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:58
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        Hatay'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

        G.K. idaresindeki 31 YH 699 plakalı pikap, Erzin-Dörtyol kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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