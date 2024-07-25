Hatay'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.
G.K. idaresindeki 31 YH 699 plakalı pikap, Erzin-Dörtyol kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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