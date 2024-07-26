Hatay'da denizde hortum oluştu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çevlik sahili açıklarında hortum medyada geldi.
Kısa sürede etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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