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        Hatay'da denizde hortum oluştu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:02
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        Hatay'da denizde hortum oluştu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Çevlik sahili açıklarında hortum medyada geldi.

        Kısa sürede etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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