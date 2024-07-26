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        Hatay'da bir kişi marketin camına boya dökerek zarar verdi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir kişinin marketin camına boya dökerek zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:24
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        Hatay'da bir kişi marketin camına boya dökerek zarar verdi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir kişinin marketin camına boya dökerek zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İsali Mahallesi'ndeki marketin çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde camlara boya döküldüğünü fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece saatlerinde motosikletle gelen kişinin yanında getirdiği boyayı marketin camına ve önüne döktüğünü tespit etti.

        Ekipler, market sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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