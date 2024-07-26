Hatay'da bir kişi marketin camına boya dökerek zarar verdi

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece saatlerinde motosikletle gelen kişinin yanında getirdiği boyayı marketin camına ve önüne döktüğünü tespit etti.

İsali Mahallesi'ndeki marketin çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde camlara boya döküldüğünü fark etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.