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        Defne'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:39
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        Defne'de çıkan anız yangını söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Hüseyinli Mahallesi'ndeki mahsulü toplanmış buğday tarlasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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