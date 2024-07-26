Defne'de çıkan anız yangını söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Hüseyinli Mahallesi'ndeki mahsulü toplanmış buğday tarlasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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