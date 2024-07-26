Defne'de depoya giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir depoya giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir depoya giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Aşağıokçular Mahallesi'ndeki depoya yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya salındı.
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