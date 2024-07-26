Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli otomobili durdurup inceledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.