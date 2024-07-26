Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli otomobili durdurup inceledi.
Kontrollerde araçta bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen otomobil sürücüsü A.Ş. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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