Hatay'da denize giren 2 kişi boğuldu

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ahmet F. ve Ozan K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, iki kişiyi sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çevlik Plajı'nda denize giren Ahmet F. ile Ozan K, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

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