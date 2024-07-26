Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Musa Aslan (52) yönetimindeki 31 V 5123 otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolunda kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Musa Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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