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        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:44 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:48
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        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Musa Aslan (52) yönetimindeki 31 V 5123 otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolunda kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Musa Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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